Manisa FK’da Ba sancısı

SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off'a kalma yarışı veren Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlık şoku yaşanıyor. Hafta içinde 4-2 kaybedilen Çaykur Rizespor deplasmanının 49. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Alioune Ba'dan kötü haber geldi. Önceki gün MR çekilen Ba'nın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan savunma oyuncusunun uzun süre yeşil sahalardan uzak kalacak olması teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın elini zayıflattı. 33 yaşındaki Fransız stoperin antrenmanlara en az 4 hafta sonra başlayabileceği öğrenildi. Birinci Lig'de sezonun bitmesine 8 hafta kalırken, Manisa FK, Ba'dan ancak Play-Off'lara kalması halinde verimli bir şekilde faydalanabilecek.

BİR FORMAYA İKİ ADAY VAR

KOŞUKAVAK'IN, Ba'nın yerine Metehan veya Ayberk Karapo'nun yarınki kritik Erzurumspor maçında forma giymesi bekleniyor. Bu arada Rizespor deplasmanından puansız ayrılan Manisa ekibinin, 7. sıradaki Bodrumspor ile arasındaki puan farkı yeniden 3'e çıktı.