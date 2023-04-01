Nakilden sonra spora dönüş

Bodrum'da yaşayan ve 2013'te gittiği hastanede karaciğerinin iflas ettiğini öğrenen 57 yaşındaki Teoman Erdoğan, "Primier bilier siroz" hastalığından organ nakliyle kurtuldu. İstanbul'da tedavi gören Erdoğan'ın şansı, kadavra listesine yazıldığı İzmir Kent Hastanesi'nden gelen telefonla döndü. Yapılan kadavra bağışın kendisine uygun olduğu söylenen Erdoğan soluğu İzmir'de aldı. Nakil 26 Ekim 2017'de Kent Hastanesi'nde yapıldı. Hızla toparlanan ve ara verdiği spora da yeniden başlayan Erdoğan, "Eski bir milli sporcu olarak sporla geniş kitlelere ulaşarak dikkat çekebileceğimi düşündüm. O zamanki hedefim 2019'da İngiltere'de yapılan Dünya Transplant Oyunları'na katılmaktı. 8-80 yaş aralığındaki nakilli bireylerin dünyaya organ bağışı farkındalığı mesajını vermek için çaba gösterdiklerine şahit oldum. Bu ilk yarışımda ülkemizi temsil ettim. Şimdi de 15-23 Nisan'da Avustralya'da yapılacak Dünya Transplant Oyunları'na katılmak için hazırlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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