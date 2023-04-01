Nazilli Belediye kendini aşacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı son üç maçtan 9 puan çıkarmayı başaran Nazilli Belediyespor kendisini aşacak. Siyah-beyazlılar, yarın deplasmanda konuk olacağı 24Erzincanspor'u da yenerek bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmak için mücadele edecek. Sezonun ilk yarısında art arda üç maçını kazanarak galibiyet serisine imza atan Naz-Naz, son üç haftadaki başarılı performansıyla tekrar gerçekleştirdiği bu seriyi bu kez geliştirerek ilki başarmanın hesaplarını yapıyor. Bu süreçte oynadığı Tarsus İY, Bayburt ÖİS (D) ve İnegölspor karşısında kalesinde geçit vermeyen Nazilli Belediyespor'un savunmasının yanında gol yollarındaki en büyük kozları ise 9'ar gol atan Alim, Nurettin ve rakip ağları 5 kez sarsan Bertuğ olacak.



BERKE ÖZBAY

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