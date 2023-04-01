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Haberler Spor Somaspor zincir kırmak istiyor

Somaspor zincir kırmak istiyor

1.4.2023

Gazete

Somaspor zincir kırmak istiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Somaspor, deplasmandaki şanssızlığını kırmak istiyor. Son olarak dış sahada oynadığı İnegölspor karşılaşmasından boynu bükük dönen Manisa temsilcisi, oynadığı son 3 deplasman maçından galibiyet çıkaramadı. Bu süreçte 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle hanesine sadece 2 puan yazdırabilen Manisa ekibi, beklemediği puan kayıpları yaşadı, yaralandı. Play-Off yolunda çıkışa geçmek için mutlak kazanmaya ihtiyacı olan Manisa ekibi, yarın ilk 6 yolundaki iddialı rakibi Düzcespor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyahbeyazlılar bu maçı kazanarak iddiasını sürdürmek istiyor. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, puan kaybına tahammülleri olmadığını söyleyerek, "Deplasmanda son haftalarda istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Beklemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Düzcespor karşısında galip gelerek Play- Off hattına yerleşmek istiyoruz" dedi.
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