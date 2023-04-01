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Haberler Spor Üçüncü Lig’de derbi günü

Üçüncü Lig’de derbi günü

Üçüncü Grup’ta alt sıraları ilgilendiren mücadelede Bergama Belediyespor, bugün saat 15.00’te Akhisarspor’u konuk edecek.

1.4.2023

Gazete

Üçüncü Lig’de derbi günü
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 26. hafta bugün Ege derbisine sahne olacak. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Bergama Belediyespor, sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Bergama 14 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Ligde 5 maçtır galibiyete hasret kalıp bu periyotta hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen Bergama 28 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Yeni yönetimle çıkışa geçip deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen takımlarla gruptan yalnız 1 ekibin küme düşecek olmasıyla rahatlayan Akhisarspor ise son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Uzun süre düşme korkusu yaşayan yeşil-siyahlılar 24 puanda yer alırken, kazanıp son sıradaki Niğde Anadolu FK ile aradaki farkı daha da açmayı planlıyor.
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