Derbi ateşi

Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Ligde şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe, son haftaların formda takımı Beşiktaş ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

ARADAKİ FARK KAPANABİLİR

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan; Lincoln, Peres, King, Batshuayi ve Oosterwolde karşılaşmada görev alamayacak. Alanyaspor maçında hakeme yönelik itirazlardan dolayı kırmızı kart gören Jorge Jesus da kulübedeki yerini alamayacak. Beşiktaş ise haftalardır kadroya alınmayan N'Koudou ve Dele Alli dışında derbiye tam kadro çıkacak. Taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını kapatmak istiyor. Deprem felaketi sebebiyle, ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların geçersiz sayılması için federasyona başvuran Beşiktaş, alınacak yeni bir karara göre şampiyonluk yarışına yeniden dahil olabilir. Bu ihtimal gerçekleşirse Fenerbahçe maçında alınacak galibiyet hayati bir önem taşıyor.