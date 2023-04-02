Fethiyespor, Serik Belediyespor’u 2-0 yendi

TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor'u 6. dakikada Murat Yılmaz ve 65. dakikada Oktay Balcı'nın attığı gollerle 2-0 yenerken, 3 maçlık yenilgi serisini de bozdu. Fethiyespor puanını 36'ya yükseltirken, 12. sıraya yükseldi.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Kaptan Selçuk'tan gelen topla ceza alanı dışında topla buluşan Murat Yılmaz, yerden sert bir vuruşla ağları havalandırdı. 1-0

8. dakikada Sinan topu sol tarafa ortaladı. Mehmet Can Kocabaş düzeltip yerden sert vurdu. Enes köşeden topu kornere çeldi.

34. dakikada Aykut'un pasını Selçuk, ceza alanı çizgisi üzerinden yerden vurdu. Kaleci Mehmet, direk dibinde kornere çeldi.

65. dakikada Ali'nin pasını Oktay, ceza alanı içinde yakaladı. Sert vurdu. Top ağlara gitti. 2-0

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