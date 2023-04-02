Paixao’dan tepki

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta arasını Erzurumspor ile geçen Altay'da fırtına gibi esen Marco Paixao federasyona isyan etti. Siyah-beyazlı ekibin 4-2 kazandığı maçta son golde Portekizli yıldızın vuruşu sonrası top rakip savunma oyuncusu Mustafa Akbaş'a çarparak filelerle buluşmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu da bu golü Mustafa Akbaş'ın kendi kalesine attığını belirterek kayıtlara bu şekilde geçti. Ancak Portekizli futbolcu attığı son golün kendisine yazılmamasına tepki gösterdi. Tecrübeli forvet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erzurum maçında 3 gol attığını belirterek federasyonun bir skandala imza attığını ifade etti.

'KARAR TAM BİR SKANDAL'

PAİXAO, "Altay Futbol Takımı olarak bu önemli mücadeleden 3 puanla ayrıldığımız için çok mutluyuz. Ancak maçın ardından TFF'nin resmi kaynaklarının ve birçok internet sitesinin son attığım tertemiz golü benim adıma yazmamalarına çok şaşırdım. Açıkçası; üzüldüm, bir anlamda şoke oldum. Kaydettiğim üçüncü golüm; temiz bir goldür. Bu golün bana yazılmaması tam bir skandaldır" diye konuştu.