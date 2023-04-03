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Haberler Spor Asistler Metehan’dan

Asistler Metehan’dan

Altınordu’nun Eyüp’ten kiraladığı 28 yaşındaki kanat, 4 maçta 6 asist yaparak kümede kalma mücadelesine ciddi katkı sundu.

3.4.2023

Gazete

Asistler Metehan’dan
Spor Toto Birinci Lig ekiplerinden Altınordu'nun ara transfer döneminde Eyüpspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Metehan Mimaroğlu, kırmızı-lacivertli formayla gol atamamasına rağmen yaptığı 6 asistle alkış topladı.

4 MAÇTA 6 GOL ATTIRDI
İzmir ekibinde ikinci dönemini geçiren Metehan, sezonun ilk yarısında Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 10 maçta oynayıp skora katkı sağlayamadı. Bir alt ligde yer almasına rağmen devre arasında yıldızının parladığı Altınordu'ya dönmeyi tercih eden 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, kırmızı-lacivertlilere kümede kalma mücadelesinde ciddi katkı sundu. İlk olarak ikinci devrenin ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçında asist yapan Metehan, ardından Pendikspor (D), Tuzlaspor, Denizlispor galibiyetinde 3 asistle yıldızlaştı. Metehan Mimaroğlu, Denizlispor randevusunda yaptığı asistlerle önce Kürşad'a sonra ise Ali Özgün ve Hüsamettin'e gol sevinçleri yaşattı. İlk 11'deki yerini sağlamlaştıran Metehan, 8 Nisan'daki Eyüpspor maçında gol siftahı yapmayı hedefliyor.
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