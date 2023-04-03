Petkim çok mutlu

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Aliağa Petkimspor, evinde Ayos Konyaspor'u mağlup ederek rahat bir nefes aldı: 96-85. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın başında 7-2 öne geçen konuk ekip karşısında Chery ve Simmons'ın etkili oyunuyla 11-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, 6. dakika içinde 13-7 üstünlük kurdu. Kalan bölümde aradaki farkı 8 sayıya (22-14) çıkartan Aliağa Petkimspor, periyodu 22-19 önde bitirdi.



ÜSTÜNLÜĞÜ HİÇ BIRAKMADI

İkinci periyoda Chery ve Dorukhan'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan Aliağa Petkimspor, son 2 dakikasına 41-36 üstün girdiği periyodu Prewitt'in son saniyedeki basketiyle 50-39 galip tamamladı. Üçüncü çeyreğe 12-5 ile başlayan İzmir ekibi, 3. dakikada farkı 18 sayıya (62-44) çıkardı. Skor 67-51 iken Rasheed Sulaimon'a teknik faul kararı çıktı. Petkim son periyoda 75-60 önde girdi. Son çeyrekte bitime 8 dakika kala fark 21 sayıya (83-62) yükseldi, son 3 dakikaya 16 farkla önde giren Aliağa Petkimspor önemli müsabakayı rahat kazandı: 96-85.



CHERY MAÇIN YILDIZI OLDU

İsmail Cem'in sakatlığının sürdüğü Petkimspor'da 12'de 9 üç sayılık atış isabetiyle 31 sayı atan Chery, maçın yıldızı oldu. İzmir ekibinde Omar Prewitt 15 sayı, 3 ribaund, 5 asist, Josh Perkins 16 sayı, 2 ribaund, 6 asistle oynadı. Bu skorla Aliağa ekibi 23 maçta 9 galibiyete ulaşarak son 7 haftaya düşme hattının 2 galibiyet üzerinde girdi. Mağlubiyet serisi 9 maça çıkan Konyaspor ise 6 galibiyetle son sırada kaldı.



CHERY'DEN 3'LÜK ŞOV

Aliağa Petkimspor'da Kenny Cherry ilk yarıda 5/6 üçlükle 17 sayıya ulaşırken, mücadeleyi 31 sayı (9/12 üçlük), 7 asist ve 2 ribaundla tamamladı, galibiyetin başmimarı oldu. Konyaspor'da ise Jordan Morgan'ın 23 sayı ve 9 ribaundu mağlubiyeti önleyemedi.



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