Altınordu geriden gelip kazanıyor

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, son 3 galibiyetinde geriden gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kırmızılı-lacivertliler bu sürecin ilk maçında 20. haftada Gençlerbirliği'ni konuk etti. Kırmızı- lacivertliler, geri düşmüştü ve daha sonra 50. dakikada Ali Özgün'ün, 66. dakikada ise Emircan Gürlük'ün golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazanmıştı. İzmir temsilcisi bir diğer galibiyetinde ise 27. haftada Tuzlaspor'u konuk etti. Karşılaşmanın büyük bir bölümünü geride götüren ev sahibi, dakikalar 83 ve 89'u gösterdiğinde Ali Özgün ile Emircan Gürlük'ün golleriyle mücadeleyi 2-1 kazanmayı başardı. Kırmızı-lacivertliler, son olarak 28 Mart Salı günü Denizlispor'la karşı karşıya geldi ve 6. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle hemen maçın başında geriye düşmesine rağmen Kürşat Sürmeli'nin 11, Ali Özgün'ün ise 16. dakikada kaydettiği gollerle 2-1 öne geçip, maçın kalan kısmında bulduğu gollerle maçı 5-2 kazanarak kümede kalma yolunda büyük bir adım attı.

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