Amatörde gergin hafta

Bölgesel Amatör Küme ve Süper Amatör Küme Play-Off mücadeleleri saha içi olaylara sahne oldu. Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta Manisa'da oynanan Yunusemre Bld ve Aliağa FK'yı karşı karşıya getiren maça kavgalar damga vurdu. Konuk Aliağa'nın 1-0 kazandığı maçın sonunda her iki takım futbolcuları birbirine girdi. Taraftarlar da sahaya girerek kavgaya karışırken, jandarma olaylara biber gazıyla müdahale etti. Tartışmalar saha dışında da devam etti. Yine BAL 10. Grup'ta oynanan Çeşme derbisinde de ortalık karıştı. Alaçatıspor taraftarlarının güvenlik nedeniyle tribüne alınmadığı yerel derbide Çeşme Belediye, rakibine 1-0 mağlup oldu. Gergin geçen maçın bitiş düdüğünün ardından her iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Kulüp yöneticilerinin de karıştığı olayları güçlükle yatıştırıldı.Denizli Süper Amatör Küme Play-Off maçları da saha içi ve dışı olaylarla çok gergin başladı. Akkonak Stadı'nda 3 kırmızı kartın çıktığı ve Yeşil Çivril'in Bağbaşı Zeytinköyspor'u 3-1 yendiği maçta gerginlik had safhadaydı. Maçın 4. dakikasında Yeşil Çivril'de Yiğitcan Özdemir kırmızı kart gördü. Karara tepki gösteren yönetici Emrah Ay da kırmızı kart görürken sahadan zor çıkarıldı. Şirinköy Stadı'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan Çal Bld-İstiklal maçının ilk yarısında saha karıştı. İki takım oyuncuları birbirine girdi. Oyuncuları ayırmak için sahaya giren İstiklal yöneticisi Serdar Çal da kırmızı kart görünce güçlükle sahadan çıkarıldı.