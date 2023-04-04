Büyükekşi’den Orta’ya destek

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tepki çeken ve istifaya davet edilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta'ya sahip çıktı. Büyükekşi, "Devre arası paylaşım yapma modası başladı. Bunları doğru bulmuyoruz. Türk futboluna zarar veriyor. MHK başkanını yeni değiştirdik. Başka bir düşüncemiz yok. TFF her kulübe eşit mesafededir" ifadelerini kullandı. Büyükekşi, depremler felaketleri nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un maçlarının sayılıp, sayılmamasıyla ilgili de "Bu iş kulüplerin kararına göre olmaz. Acele karar almadık. 6 kulüp kararı desteklemiyor. Gaziantep FK ve Hatayspor'u da çıkartırsak 11 kulübün bunun tersi yönünde kararı var. Olmayacak şeylerle kamuoyunu meşgul etmeyelim. TFF'nin kararı nettir" dedi.

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