Kupa heyecanı kaldığı yerden

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, bugün yapılacak tek maçla başlayacak. Trabzonspor, deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ligde şampiyonluk yarışından erken kopan bordo-mavililer, kupada Ankaragücü karşısında yarı finale yükselerek yoluna devam etmek istiyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak takım, yarı finale adını yazdıracak ve Galatasaray-Başakşehir eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Karadeniz ekibinde Dorukhan, Naci Ünüvar ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Bu arada Trabzonspor'da Brezilyalı oyuncu Vitor Hugo'nun Bahia kulübüne transfer olduğu açıklandı. Anlaşmaya göre; Bahia kulübü Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 800 bin Euro ödeme yapacak.

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