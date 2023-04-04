Moise Kean’i Zaniolo getirecek

ŞAMPİYONLUK yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkartan Galatasaray, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezonu kupa ile bitirmeye yaklaşan sarı-kırmızılar, daha önce gündemine aldığı Juventus'un 23 yaşındaki forveti Moise Kean için Nicolo Zaniolo'yu devreye soktu. İtalyan basını, G.Saray'ın devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı İtalyan yıldızın, milli takımdan arkadaşı olan Kean'e Galatasaray'a transfer olması için çağrıda bulunabileceği belirtildi.

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Haberde sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin yeni sezonda İtalya'ya dönebileceği ve böylelikle Okan Buruk'un kadroda Kean için yer açabileceği vurgulandı. Juventus'un 2024'te sözleşmesi sona erecek Kean ile yollarını ayırmak istediği belirtildi. Kean geçen günlerde Zaniolo hakkında, "Birlikte güzel zamanlarımız oldu. Sık sık konuşuyoruz. Türkiye'de mutlu ve kendisini kanıtlayacağını biliyorum. Hatalarımızdan ders çıkartıp yeniden başlamak zorundayız" demişti.