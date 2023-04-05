Akhisar’da rota 2. Lig

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 24 puanla 17. sırada yer alan Akhisarspor'da yeni başkan Özay Alkan önemli açıklamalarda bulundu. 11 Mart'ta yapılan kongrede koltuğa oturan başkan Alkan, önümüzdeki sezon için çıtayı yükselterek hedeflerinin 2. Lig olduğunu ifade etti. Kulübe kaynak kazandırma adına ciddi girişimleri olduğunu belirten Alkan, en kısa sürede karavan projesini devreye sokacaklarını söyledi. Alkan, "Dört tane karavan yaptırıyoruz. Bunların ikisi Tahir Ün Caddesi'nde kafe olarak, diğer ikisi de gezici mağaza olarak hizmet verecek. Diğer projemizde sezon sonu transfer tahtasını açmak için kaynak yaratacak. Yasağı kaldırıp önümüzdeki sezona İkinci Lig hedefiyle çıkmak istiyoruz" diye konuştu.



KENAN MOLLA

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