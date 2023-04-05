Manisa FK’yı yenileri taşıdı

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenip 7 maçta 5 galibiyet elde eden Manisa Futbol Kulübü'nde devre arasında kadroya dahil edilen futbolcular takıma önemli katkılar sağladı. Play-Off hattının kapısına dayanan siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçında takıma 3 puanı getiren golleri atan Tabla ve Kaan'ın yanı sıra Fernandes, Metehan ile Serkan istikrarlı bir şekilde süre aldı. Ara dönemde Kanada temsilcisi Atletico Ottawa'dan gelen sol kanat Tabla, Manisa FK'da 6 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistle oynadı.

Hatayspor'dan kiralanan Kaan Kanak ise Manisa FK'da 5 maça çıkıp 1 gol ve asist katkısı koydu. Türk futbolunu yakından tanıyan hücum oyuncusu Junior Fernandes de 1.5 yıllık ayrılığın ardından ülkemize döndü. Daha önce Alanyaspor ve Başakşehir formalarını terleten Şilili forvet, ardından ülkesine döndü. Bu sezonun devre arasında Manisa Futbol Kulübü'ne imza atan 34 yaşındaki oyuncu, 7 maçta forma giydi. Fernandes, 409 dakika süre alıp 2 kez ağları sarstı ve 1 defa da gol pası verdi. Manisa FK'nın diğer transferleri stoper Metehan, Galatasaray'dan gelip 3 maça çıktı. Sakaryaspor'dan alının orta saha Serkan ise 6 maçta oynadı.