Naz-Naz’ın Bertuğ uğuru

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üç maçlık galibiyet serisine hafta sonu 24Erzincan deplasmanında son veren Nazilli Belediyespor, Bertuğ'un gol attığı maçlarda puan kaybetmedi. Devre arası transfer döneminde Altınordu'dan kadroya katılan 26 yaşındaki deneyimli golcü, geride kalan süreçte forma giydiği 11 maçta rakip ağları 5 kez sarsarken, bu süreçte siyah-beyazlılar sahadan hep 3 puanla ayrıldı. Bertuğ, 4-0 kazandıkları Sivas Belediyespor ağlarını 2 kez havalandırırken, 3-2 yendikleri Esenler Erokspor'a, 5-0 biten Tarsus İdmanyurdu'na ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldıkları Bayburt Özel İdare Spor'a karşı ise ağları 1'er kez sarstı, takımının kazandığı 15 puana direkt etki etti.

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