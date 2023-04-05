Turgutlu’da şok kadro dışı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Turgutluspor'da yönetim şok bir karar aldı. 25. haftada K.Maraşspor'un ligden çekilmesiyle oynamadan 3 puan alan, son olarak deplasmanda oynanması gereken Kestelspor karşılaşması 11 Mayıs'a ertelenen Kasaba'da giyotin çalıştı. Yönetim, teknik direktör Doğan Engin'in raporu doğrultusunda takımın banko iki ismi Serhat Kol ve Berkay Sezer'i süresiz kadro dışı bıraktı. Konu ile ilgili açıklama yapan başkan Bülent Daşkan, "Serhat Kot ve Berkay Sezer'in süresiz kadro dışı bırakılmalarına karar verdik. Bundan sonraki süreçte de aynı tavırları sergileyen her oyuncuya karşı aynı tavrı göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Burası Turgutluspor" dedi.



SERVET SARUN

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