4-0 kazandılar hükmen yenildiler

Litvanya'da düzenlenen UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2. tur müsabakalarında U19 Kadın Milli Takımımızda skandal bir olay yaşandı. Rojin Polat, Tuana Yılmaz ve Mine Yıldız'ın 2 gol attığı Andorra karşısında 4-0 galip gelen U19 Kadın Milli Takımımız 2 cezalı oyuncuyu oynatma gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayıldı. B Ligi'nde yer alan Türkiye; 1 Nisan'da Andorra ile karşı karşıya gelmiş daha sonra 4 Nisan'da Litvanya ile karşılaşmıştı. Millerimiz Litvanya maçını da 1-0 kazandı. Hükmen mağlup sonrası puanı tekrardan 3'e düşen millilerimiz grupta üçüncü sırada yer aldı. İki maçta da mağlup olan Andorra ise 3 puan ve gol averajıyla ikinci sıraya yükseldi. Ay-yıldızlılar üçüncü maçını ise yarın saat 11.00'de Moldova ile oynayacak. Grubu lider bitiren takım A Ligi'ne yükselecek.

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