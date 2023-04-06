Ege kritik virajda

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri, bu hafta çıkacağı karşılaşmalarla Play-Off yolunda kaderini belirleyecek. İlk 7 hedefleyen Göztepe, Bodrumspor ve Manisa FK kendileri gibi zirve ve ilk 7 planları yapan rakipleriyle mücadele edecek. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen ancak son 6 haftada 4 galibiyet 2 beraberlikle topladığı 14 puanla yükselişe geçen 44 puanla 9. sıradaki Göz-Göz, bu hafta 20 haftadır yenilgi yüzü görmeyen lider Samsunspor ile evinde karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Samsun temsilcisini yenerek kendisini üste atmaya çalışacak. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla gerileyen ancak 45 puanla 7. sıraya konumlanıp Play-Off hattının içinde kendine yer bulan Bodrumspor, Boluspor'a konuk olacak. Muğla temsilcisi, 44 puanla 10. sıradaki rakibini yenerek 1 puanlık farkı açmak ve yerini sağlamlaştırmak için sahaya çıkacak.Manisa FK ise Sakarya deplasmanında üst sıralara yerleşmek için galibiyet arayacak. 45 puana 8. sırada konumlanan Manisa ekibi, 52 puanla 4. sıradaki Sakaryaspor ile kozlarını paylaşacak. Bu karşılaşmalar Ege temsilcilerinin üst sıralardaki rakiplerinin hesaplarını karıştırmak için fırsat olacak.