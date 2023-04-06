Egeliler havlu attı

Türkiye Erkekler 1. Lig Final Play-Off'unda mücadele eden ve ilk maçında Akkuş Bld'ye 3-2 yenilen Sanint Joseph, Alanya Bld'ye de 3-0 mağlup olarak Efeler Ligi'ne çıkma şansını kaybetti. Bİr diğer Ege temsilcisi olan ve ilk maçında Alanya Bld'ye 3-0'lık sonuçla teslim olan Milas Belediye ise ikinci müsabakasında Akkuş Bld'ye 3-1 mağlup olarak havlu attı. İki Ege takımı da Efeler Ligi şansını kaçırdı. Galibiyeti bulunmayan iki takım bugün prestij karşılaşmasında saat 14.00'te karşı karşıya gelecek.

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