Irkçılık İtalya’da sürekli gündemde

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Juventus, Inter'i konuk etti. Karşılaşmanın bazı bölümlerinde ırkçı tezahüratlara maruz kalan Romelu Lukaku, mücadelenin son anlarında kazanılan penaltıyı 90+5'te ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi ve gol sevincini Juventus taraftarlarına dönerek yaptı. Belçikalı yıldızın tribünleri tahrik edici hareketleri, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılmasına sebep oldu. Daha sonra ise saha içi karıştı. Juan Cuadrado ve Samir Handanovic de kavga ettiği için kırmızı kart gördü. Sezon boyunca fiziksel durumuyla eleştirilen Lukaku duygusal bir dönemden geçiyor. Bunun üzerine maçta bazı taraftarların 'maymun' sesi çıkarması, yıldız futbolcuyu daha da duygusal hale getirdi. Inter'de kiralık olarak oynayan forvet, Juventus ile oynanacak rövanş maçı için cezalı duruma düştü.

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