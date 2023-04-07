F.Bahçe Opet ilk maçta set vermedi

OKUL Sporla CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali Türk derbisine sahne oldu. Yarı finalin ilk maçında Vakıfbank, Fenerbahçe Opet'i konuk etti. Sarılacivertliler maçtan 3-0 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj sağladı. Konuk ekip ilk sete hızlı başladı. Molaya 4 sayı farkla önde giren F.Bahçe Opet, ardından farkı daha da açtı ve seti 15-25 gibi farklı bir skorla aldı. İkinci set büyük bir çekişmeye sahne oldu. Baştan sona seti önde götüren ev sahibi ekip, son bölümde yaptığı hatalarla geriye düştü. Konuk takım bu seti de 23-25 almayı başardı. Hızlı bir giriş yaptıkları son seti de 20-25 kazanan sarılacivertliler, rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

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