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Haberler Spor Manisa’nun gururu Emrah Çöpürkaya

Manisa’nun gururu Emrah Çöpürkaya

8.4.2023

Gazete

Manisa’nun gururu Emrah Çöpürkaya
Manisalı genç boksör Emrah Çöpürkaya, Muğla Ortaca'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Çöpürkaya, Türkiye Boks Federasyonu tarafından Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'nda 67 kiloda Türkiye 2.si olmayı başardı. Güçlü rakiplerini yenerek finale kadar yükselme başarısı gösteren genç boksör, milli takım formasına önemli bir adım atmış oldu. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, Manisa'ya gümüş madalya kazandıran Emrah'ı ve başarıda emeği geçen antrenörlerini tebrik ederek, "Manisa'mızın evladı olan Emrah kardeşimiz, yoğun katılımın olduğu şampiyonada elde ettiği madalyayla hepimizi mutlu etti. Şehrimizi gururlandıran sporcumuzun yanındayız. Başarıları daim olsun" diye konuştu. Daha büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Emrah Çöpürkaya ise asıl hedefinin ay-yıldızlı forma ile ülkemize madalyalar kazandırmak olduğunu söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK
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