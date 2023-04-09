Arda’ya Barça kancası

FENERBAHÇE'DE gösterdiği başarılı performansla Avrupa'da birçok takımın transfer listesine giren Arda Güler, dünya devi Barcelona'nın da listesine girdi. İspanya'da yayın yapan Relevo sitesinde yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Barcelona'nın, Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi. Haberde, Arda Güler'in önümüzdeki 10 yılın en büyük potansiyelli ve yetenekli oyuncularından biri olmaya aday olduğu ve Berça'nın 18 yaşındaki yıldız oyuncuyu kadrosuna katabilmek için yaklaşık olarak en az 20 milyon Euro ödemesi gerektiği belirtildi. Sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılına kadar devam eden Arda Güler'in, bu sezon 1500 dakika süre almazsa, 5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor. Yönetim de bu maddeyi kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor. 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısından sarı-lacivertli takımın altyapısına transfer olan oyuncu, bu sezon 23 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.

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