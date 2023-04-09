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Haberler Spor Bodrumspor şaha kalktı

Bodrumspor şaha kalktı

9.4.2023

Gazete

Bodrumspor şaha kalktı
SPOR Toto 1'inci Lig'de kötü serinin ardından deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-0 yenip geçen haftayı bay geçiren Bodrumspor, Boluspor'u da dış sahada 4-1 yenerek son iki maçında gol şov yaptı. İki deplasman maçını da rahat kazanan yeşil-siyahlılar Play-Off yolundaki kritik müsabakalarını kayıpsız geçerek camiasına güven verdi. İlk 7'yi hedefleyen Bandırmaspor ve Boluspor'a yara açan yeşil-beyazlı ekip, 48 puana yükselip Play- Off'taki yerini korudu. Toplam 8 golün 5'i Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi. 21 yaşındaki yıldız gol sayısını 7'ye yükseltti.
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