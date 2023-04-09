Haydi Kaf-Kaf

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattında 3. sırada yer alan Pınar Karşıyaka bugün en yakın rakibi Anadolu Efes'i konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Geçen hafta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 3 uzatmaya giden deplasmanda 101-109 yenen Pınar Karşıyaka, güçlü rakibini de mağlup ederek hem Play-Off'ta saha avantajı için 3'üncü sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hem de Anadolu Efes'i ikili averajda da geçmeyi planlıyor. Tribünler Pınar Karşıyaka'nın son iç saha maçlarında olduğu gibi yine kapalı gişe olacak. Ligde 23 maçta 17'şer galibiyet alan iki ekipten Karşıyaka, iç sahadaki 8 maçlık galibiyet serisi sonrası evindeki lider Türk Telekom'a yenilmişti. Pınar Karşıyaka, bu sezon taraftarı önünde F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş'ı da yendi.

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