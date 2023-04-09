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Haberler Spor Manisa FK’nın tadı kaçtı

Manisa FK’nın tadı kaçtı

9.4.2023

Gazete

Manisa FK’nın tadı kaçtı
SPOR Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa FK, deplasmanda konuk olduğu Sakaryaspor'a 2-0 yenildi. 45'te ceza alanının solunda topla buluşan Dimitrov'a Taha'nın yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+2'de atışı kullanan Milosevic topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-0. 90+2'de orta sahada Adem'in top kaybının ardından Hakan'ın pasında çalımlarla ceza alanına giren Oğuzhan şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 90+5'te arka direkte topla buluşan Adem'in şutunu kaleci Cihan çizgiden çıkardı. Karşılaşmayı 2-0 kaybeden Manisa FK Play-Off yolunda ağır bir darbe aldı.
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