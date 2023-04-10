Altay yıkıldı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay, deplasmanda Bandırmaspor'a teslim oldu: 2-1. 2. dakikada Berkan sağ kanattan ortasını açtı, defansın büyük hatasında topla buluşan Atabey rakibinden sıyrıldıktan sonra topu ağlara yolladı: 1-0. 7'de Levent serbest vuruşta ortasını açtı, Emre'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı. 15'te Tolga sol kanattan ortasını açtı, arka direkte Salih dokunamadı. 29'da Emre'nin soldan ortasında Kerim'in vuruşu üstten auta çıktı. 45+3'te defansın arkasına atılan topla buluşan Atabey, topu dışarı yolladı.



SOUKOU'DAN HARİKA GOL

45+6'da Bandırma ceza sahasında yaşanan karambolde top yaya doğru açıldı, Deniz gelişine yaptığı vuruşla maça denge getirdi: 1-1. 70'de Paixao'nun çaprazdan sert şutunu kaleci Gkelios çeldi. 76'da Levent uzaklardan harika vurdu, kaleci Eren çıkardı. 78'de defansın arkasına atılan uzun topla buluşan Soukou rakibinden sıyrılıp topu filelere yolladı: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.



SAHA KARIŞTI

Altay ile Bandırmaspor arasında oynanan maçın 53. dakikasında saha bir anda karıştı. Siyah-beyazlılardan Eren Erdoğan ile Balıkesir ekibinden Mulumba bir pozisyon sonrası tartışmaya başladı. İki oyuncunun tartışmasına diğer oyuncularında katılmasıyla saha bir anda karıştı. Olaylar güçlükle sona ererken, hakem 2 kırmızı ve bir sarı kart çıkardı. Altay'dan Eren ikinci sarıdan atılırken, Bandırma'dan Mulumba sarı kart, Koutroumbis ise kırmızı kart gördü.



ZEKİ ŞOKU

Altay'ta kritik Bandırmaspor müsabakasında 3 isim takımı yalnız bıraktı. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan ve haftalardır forma giyemeyen Eric Bjökander ile kaleci Ozan Evrim Özenç, Bandırma karşısında da kadroda yoktu. Bu oyuncuların dışında Zeki Yıldırım da maç kadrosunda yer almadı. Hafta içi idmanlarda yer alan yıldız futbolcuyla ilgili henüz bir açıklama gelmemesi akıllarda soru işareti bıraktı.







SERİ SONU ERDİ

Spor Toto Birinci Lig'de alt sıralarla bağını iyice kopartmak isteyen Altay, iki maçlık galibiyet serisini Bandırma'da kaybetti. Erzurumspor FK'yı 4-2, Sakaryaspor'u 3-1 mağlup edip harika bir seri başlatan siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği'nin hükmen galip geldiği haftada fırsat tepti. Play-Off savaşı veren rakibine 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisinin Gençlerbirliği ile arasındaki fark 10'a indi.





