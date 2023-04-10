Bucaspor tam gaz

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, sahasında Pazarspor'u da yenerek üçte üç yaptı: 2-0. 3. dakikada Saruhan'ın pasında Erhan Çelenk üst direği geçemedi. 17'de Berke sağ kanattan topu penaltı noktası üzerine indirdi, Mehmet beklemeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 32'de Pazarspor savunmasının hatasında top ceza yayı üzerinde Mehmet'in önünde kaldı. Oyuncunun sert şutunda top filelerle buluştu: 1-0. 42'de Saruhan'ın pasında topla buluşan Berke Bıyık gelişine vurdu, ancak meşin yuvarlak üst direkte patladı.



RAKİBİNE ŞANS TANIMADI

55'te İlhan, sağ kanattan topu ceza sahası içine ortaladı, iyi yükselen Erhan Çelenk kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti. 68'de Furkan'ın ara pasında Mehmet'in aşırtma denemesi sonuçsuz kaldı. 90+1'de Pazarspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan İlhan kaleci Doğukan'ı çalımlayarak maçın skorunu belirledi: 2-0.



MÜTHİŞ SERİSERİSERİ

Bucaspor 1928 dünkü Pazarspor galibiyetiyle müthiş bir seri yakaladı. Sarı-lacivertliler, ligde Uşakspor ve Balıkesirspor galibiyetlerinin ardından dün de sahasında Pazarspor'u tek golle geçerek 3'te 3 yaptı. Ligdeki yenilmezliğini de 8 maça çıkaran Fırtına, üst üste aldığı zaferlerle zirve iddiasını güçlendirdi.



KARAFIRTINALAR'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK GELDİ

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, dün Pazarspor'u konuk ettikleri mücadelede oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadrodan üç değişiklik yaptı. Balıkesirspor maçındaki 11'den farklı olarak Lokman'ın yerine Onur'u, İlhan'ın yerine Saruhan'ı, Sadık'ın yerine ise Berke'yi sahaya sürdü.



TARAFTARDAN TAM DESTEK

Bucaspor 1928 taraftarı, dünkü maça maça büyük ilgi gösterdi. Dünkü coşku stadın etrafına da taştı. Stat çevresinde toplanan taraftarlar uzun süre tezahüratlar yaptı. 90 dakika boyunca bir saniye bile susmayan sarı-lacivertliler takımı motive etti. Taraftarlar tribünleri doldururken maç sonunda gelen galibiyeti futbolcularla kutladı.

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