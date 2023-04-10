Çağdaş Bodrum: 80 Bornova KSK: 60

MİSLİ.COM Türkiye Basketbol Ligi'nde zirvede yer alan Çağdaş Bodrumspor, sahasında Bornova Belediyesi KSK'yi 80-60 mağlup etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi, ilk periyotta 10 sayılık farka ulaştı. Hızlı hücumlarla ikinci çeyrekte de farkı açan Çağdaş Bodrum, devreye 47-31 önde gitti. İkinci yarıda kontrollü oyununu sürdüren Bodrum temsilcisi, üçüncü çeyreği 66-42, maçı da 80-60 kazanarak liderliğini sürdürdü. Ev sahibi ekipte Warren 19, Hakan 18, Solomon da 17 sayıyla oynadı. 7 galibiyette kalan Bornova KSK ise düşme hattından kurtulamadı.

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