Derbi Manisa’nın

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Ege derbisinde Manisa BŞB, konuk ettiği Aliağa Petkim'İ 86-78 yendi. Manisa Büyükşehir Belediyespor, maça hızlı başladı ve çeyreği 33-10 önde geçti. İkinci periyota da hızlı başlayan Manisa ekibi, soyunma odasına 43-30 önde gitti. Ev sahibi ekip, üçüncü periyotta Cruz ve Williams ile etkili oldu. Manisa BŞB, Petkim karşısında son çeyreğe 65-54 önde girdi. Son periyotta Aldridge ve Prewitt ile bulduğu sayılarla maça ortak olan konuk Petkim, maçın bitimine 5 dakika 50 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 70-68. Cruz ve Williams ile baskısını arttıran Manisa BŞB, müsabakadan 86-78 galip ayrıldı.

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