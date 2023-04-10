Kara Kartal hata yapmadı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor'u yenerek zirve takibini sürdürdü. 3. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Ghezzal'ın ortasında Cenk Tosun'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ta kaldı. 21'de ceza sahası içinde topu kontrol eden Riad Bajic, Sainz'e pasını aktardı. Sainz'in son çizgiye inerek yaptığı ortada Bajic'in altıpas üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 30. dakikada Aboubakar'ın ceza sahasına derinlemesine pasında Cenk'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ferhat topu ayaklarıyla çeldi. 37'de Salih'in ceza sahası yayı önünden yaptığı vuruşta top Perez'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada penaltı atışını kullanan Aboubakar, meşin yuvarlağı kaleci Ferhat'ın sağından filelere gönderdi: 1-1. 45+5. dakikada Ghezzal'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topu kontrol eden Aboukakar'ın uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



FARK İKİYE ÇIKINCA RAHATLADI

İkinci yarıya da hızlı başlayan Beşiktaş, çok geçmeden golü bularak farkı ikiye çıkardı ve rahatladı. Sol kanatta verkaçla çizgiye inen Masuaku, topu Redmond'a aktardı. İngiliz oyuncunun iki kişinin arasından çıkarak köşeye vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma siyah-beyazlıların 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktör Şenol Güneş, Giresunspor karşısında son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'ine göre 2 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam, Tayyip Talha Sanuç ve Gedson Fernandes'in yerine Roman Saiss ve Nathan Redmond'a görev verdi.







CENK TOSUN MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Siyah-beyazlılarda müsabakaya ilk 11'de başlayan Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası kasığında yaşadığı problem nedeniyle kendini yere bırakan Cenk'e ilk müdahaleyi saha içinde Beşiktaş sağlık ekibi yaptı. Ancak 31 yaşındaki santrfor maça devam edemedi ve yerini 35. dakikada Gedson Fernandes'e bıraktı.