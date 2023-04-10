Menemen FK Soma’da kayıp

Sarı-lacivertliler, ilk yarısı golsüz sona eren maçta rakibinin 63’te Emrecan ile attığı gole engel olamadı
10.4.2023
Gazete
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Ege derbisinde Menemen FK, Somaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek yara aldı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip atak başladı. 13'te Mustafa'nın ortasında Emrecan'ın vuruşunda top kaleci Bora'da kaldı. 26'da Yusuf Türk'ün şutunda top çerçeveyi bulmadı. 37'de Menemen FK atağında Abdulkadir'in pasında Atalay şutunu çekti. 63'te Somaspor aradığı golü buldu. Manisa ekibi, bu dakikada Yusuf Tursun'un ortasında Emrecan Bulut ile 1-0 öne geçti. 72'de Menemen FK atağında ceza alanı içinde oluşan karambolde Bedirhan'ın şutunda kaleci Arda başarılıydı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Menemen, Soma deplasmanından 1-0 yenik ayrıldı.