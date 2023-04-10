Trabzonspor deplasmanda yok

SPOR Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor, kötü gidişini sürdürüyor. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda büyük sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada oynadığı 20 maçta 13 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi Avrupa'da deplasmanda oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Sportif ve mali açıdan oldukça sıkıntılı günler geçirilen dönemde göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, sorunları aşmak için yoğun bir mesai harcıyor.

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