  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Trabzonspor deplasmanda yok

Trabzonspor deplasmanda yok

10.4.2023

Gazete

Trabzonspor deplasmanda yok
SPOR Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor, kötü gidişini sürdürüyor. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda büyük sıkıntı yaşıyor. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada oynadığı 20 maçta 13 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi Avrupa'da deplasmanda oynadığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Sportif ve mali açıdan oldukça sıkıntılı günler geçirilen dönemde göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, sorunları aşmak için yoğun bir mesai harcıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA