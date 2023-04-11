Altınordu evinde kayıp

SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 35 gün aradan sonra evinde yenilgi yüzü gördü. Gökhan Ünal'dan sonra teknik direktörlük görevine Hasan Özer'in gelmesiyle birlikte iç sahada yükselen bir grafik ortaya koyan İzmir temsilcisi, bu süreçte evinde çıktığı karşılaşmalarda Tuzlaspor'u 2-1, Denizlispor'u ise 5-2 yenmeyi başardı. Kırmızı-lacivertliler böylelikle iç sahada 2 maçlık galibiyet serisi elde etti. Hafta sonu oynanan Eyüpspor müsabakasında da bu çıkışını devam ettirmek isteyen Altınordu, Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Böylelikle İzmir temsilcisi, 7 Mart'taki Göztepe yenilgisinden sonra ilk kez iç sahada yenilgi yüzü görmüş oldu.

İZMİR EKİBİ DERBİYE ODAKLANDI

ÖTE yandan Alt sıralardan uzaklaşamayan kırmızı- lacivertliler, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Altay maçına kilitlendi. Teknik direktör Hasan Özer, iki takım için de derbinin kritik olduğunu söyledi. Özer, "Düşme hattının 2 puan önündeyiz. O nedenle her maç bizim için çok önemli. Altay derbisine iyi hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki takımım sahada gerekli reaksiyonu gösterecek" şeklinde konuştu.