Balıkesirspor’a çirkin saldırı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun en kritik maçında en yakın rakibi AFC Uşakspor'a deplasmanda 2-0 yenilerek bitime 7 hafta kala rakibinin 5 puan gerisinde düşme hattında kalan Balıkesirspor, şok saldırıyla sarsıldı. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmaya Uşak İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla alınmayan Balıkesirspor taraftarları, deplasman dönüşünde kendi futbolcularına saldırdı. Balıkesirspor kafilesi deplasman dönüşü Akhisar'daki bir restoranda yemek molası verdi. Aynı tesise tam futbolcular yemek yerken gelen taraftar grubu oyunculara tepki gösterdi.Tartışmanın büyümesi üzerine taraftarlar futbolculara saldırdı. Oyunculardan bazıları karşılık vermeye çalışırken, bazıları da kendilerini korumaya çalıştı. Bazı taraftarlar bu esnada Balıkesirsporlu oyunculara sandalyelerle vurup, ellerine geçen sandalyeler ve yemek masasındaki tabakları fırlattı. Restoranda maddi hasar meydana gelirken, o esnada yemek yiyen vatandaşlar da büyük korku yaşadı. Futbolcular restorandan takım otobüsüne kaçarken, oyunculardan bazılarının kafileyi terk ettiği öğrenildi. Olaylarla ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.Balıkesirspor yönetimi saldırıyı kınayan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir köftecide yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi. Balıkesirsporlu taraftarların bu saldırısı video görüntülerine yansırken, kısa sürede ülke gündemine de yerleşti. Ulusal televizyon kanalları saldırıyı haber bültenlerine taşıdılar.Kendi futbolcularına saldıran Balıkesirspor taraftarları daha önce de benzer olaylarla gündeme gelmişti. Geçen hafta Bal-Kes evinde Bucaspor 1928'le karşı karşıya gelirken, kırmızı-beyazlı taraftarlar maçtan bir gece önce İzmir ekibinin takım otobüsünün camlarını kırıp, tekerleklerini keserek küfür içerikli yazılar yazmıştı. Bal-Kes yönetimi, yine rakip takıma yönelik yapılan bu saldırıyı kınayarak taraftarlarını uyarmıştı.