Egeliler sınırda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin Egeli ekiplerinden Manisa BŞB ile Merkezefendi Bld, Play-Off'a gitmek için çabalıyor. 24. haftada Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 86-78 yendi. Son 5 maçında 3'üncü galibiyetini alan Manisa, Merkezefendi ile birlikte 34 puanla sınırda yer aldı.



MERKEZEFENDİ DÜŞÜŞTE

Ligde haftalardır Play-Off hattında yer alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise üst üste yaşadığı mağlubiyetlerle düşüşe geçip 8'inci sıradaki yerini de riske attı. Evinde yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisi sonrası Pınar Karşıyaka'ya 3 uzatma sonucu mağlup olan Denizli temsilcisi, son hafta da düşme hattında yer alan Beşiktaş Emlakjet'e mağlup olarak taraftarlarını üzdü.

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