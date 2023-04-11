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Haberler Spor Göz-Göz’ün Sultanlar Ligi hayali sona erdi

Göz-Göz’ün Sultanlar Ligi hayali sona erdi

11.4.2023

Gazete

Göz-Göz’ün Sultanlar Ligi hayali sona erdi
TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda normal sezonu lider bitirerek Play-Off'a kalma hakkı elde eden Göztepe, yarı finalde galibiyet alamadan elenerek Sultanlar Ligi hayalini gelecek sezona bıraktı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Göztepe Voleybol, normal sezonu 18 galibiyet 4 mağlubiyet alarak lider olarak tamamlamıştı. Sultanlar Ligi için Play-Off oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılılar, A Grubu'nda Muratpaşa Belediyespor'a 3-2, Beşiktaş'a 3-1, Karayolları'na ise 3-0 kaybederek elendi.
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