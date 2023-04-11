Lig bu şekilde tescil edilemez

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin ligden çekilen takımlar hakkındaki kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Çebi, "TFF Başkanı, 5 çekimser kulübe baskı yaparak kararlarını değiştirdi. Bu görüşmeden sonra güncel kararı destekleyen kulüp sayısı 6'dan 11'e çıktı. Biz, ligin bu şekilde tescil edilmesini adil ve adaletli bulmuyoruz." dedi.

Çebi açıklamasında; "TFF Başkanı 'kabadayı' tarzı ile Beşiktaş'a hitap edemez. Geldiği gün elini kürsüye vurmaya kalktı. Durması gereken yeri bilecek. Burası Beşiktaş" sözlerini sarfetti. Çebi, Masuaku ile devam edeceklerini belirtti, Redmond için de "Bizimle devam etmek istiyor. Biz de kendisi ile anlaşmaya çalışacağız" diye konuştu. Çebi ayrıca "F.Bahçe hocası Jesus, Play-Off istedi. Başkanı ağzını bile açmadı" dedi. Öte yandan Giresun maçında sakatlanan Cenk Tosun'da yırtık tespit edildiği ve başarılı oyuncunun Trabzon maçını kaçıracağı öğrenildi.