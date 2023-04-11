Manisa’nın prensi Ayberk

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off savaşı veren Manisa FK'nın yıldızı Ayberk Karapo oldu. Siyahbeyazlı ekibin sezon başında altyapıdan vitrine çıkarıp A Takıma dahil ettiği 18 yaşındaki savunmacı istikrarı ile de göz doldururken, şimdiden Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Siyah-beyazlı ekiple 2027 yılına kadar sözleşmesi süren futbolcuyu Antalya, Alanya ve Karagümrük'ün takip ettiği öğrenildi. Bu sezon 29 maçın 24'ünde ilk on birde forma giyen ve 2 gol, bir asistlik performans sergileyen Ayberk için sezon sonunda Süper Lig ekiplerinin resmi teklifte bulunması bekleniyor. Ancak siyah-beyazlı yönetimin Ayberk'in takımdan ayrılmasına soğuk baktığı belirtildi.

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