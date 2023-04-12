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Haberler Spor Balıkesirspor gol atamıyor

Balıkesirspor gol atamıyor

12.4.2023

Gazete

Balıkesirspor gol atamıyor
TFF Kırmızı Grup'ta kümede kalma savaşı veren Balıkesirspor, üst üste aldığı 2 mağlubiyet sonucu ateş hattına demir attı. Sarıyer'i deplasmanda 4-2 mağlup ederek umutlanan Bal-Kes'in sevinci kısa sürdü. Üst üste oynadığı Ege derbilerinde mağlup olan kırmızı-beyazlılar, puan farkının artmasına engel olamadı. Son iki maçında önce evinde Bucaspor 1928'e 3-0, ardından deplasmanda direkt rakiplerinden Uşakspor'a 2-0 mağlup olan Balıkesir temsilcisi gol atmayı da unuttu. 15 Nisan Cumartesi günü Kırklarelispor'a konuk olacak Balıkesirspor, gurbette umudunu yeniden yeşillendirmek istiyor.
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