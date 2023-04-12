Fethiye’de tek hedef galibiyet

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst basamaklara tırmanmak isteyen Fethiyespor'da tek hedef çıkışı sürdürmek. Oynadığı son iki maçtan 4 puan çıkarmayı başaran lacivert-beyazlılarda genel kaptan Nacit Çatal galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Çok kritik bir mücadeleye çıkacaklarını ifade eden Çatal, "Bu hafta lig ikincisi Bucaspor 1928'i ağırlayacağız. Hedefi olan bir takıma karşı galip gelerek çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İlk maçta Bucaspor'a 3-1 yenilmiştik. Rövanşı alıp puansız göndermek istiyoruz" dedi. Teknik direktör Erhan Altın ise "Buca üst düzey takımlarından biri. Ancak biz de iyi takımız. 3 puan için mücadele edeceğiz" dedi.



ERDOĞAN CANKUŞ

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