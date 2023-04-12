Minik Beyazıt misafir edildi

Göztepe Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde gittiği bir maçta futbolcuları yakından göremediği için gözyaşlarına boğulan minik Beyazıt'ın gönlünü aldı. Beyazıt'ın ağladığı videonun sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen kulüp yetkilileri, ulaştıkları Beyazıt'ı misafir ederek unutamayacağı bir gün yaşattı. Sosyal medyadan da paylaşılan videoya "Bir sevda düşün, düşlerden taşan. Gözyaşları ile bizleri duygulandıran minik taraftarımız Beyazıt, Futbol A Takımımızın konuğu oldu" notu yazıldı. Paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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