Nazilli Belediye zincir kıracak

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, hafta sonu konuk olacağı Menemen FK maçıyla deplasman karnesini düzeltmek istiyor. Siyah-beyazlılar, dış sahada son 9 maçta sadece 1 kez kazanırken, bu süreçte 6 yenilgi ve 2 beraberlik alarak kendisini üst sıralara atma şansını kaçırdı. Son 9 karşılaşmada 22 puanlık bir kayıp yaşarken, sadece 5 puan kazandı. Ligde 38 puanla 13. sırada yer alan ve düşme potasının sadece 6 puan üzerinde konumlanan Aydın ekibi, Menemen'i gözüne kestirdi. Teknik direktör Mesut Toros, "Ligdeki iki maçlık galibiyet hasretini ve deplasmandaki olumsuz performansı Menemen maçıyla sonlandırmak istiyoruz" dedi.

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