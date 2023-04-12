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Haberler Spor Nazilli Belediye zincir kıracak

Nazilli Belediye zincir kıracak

Menemen’e konuk olacak siyah-beyazlılar gurbette 9 maçta bir kez kazanıp, 6 yenilgi aldı.

12.4.2023

Gazete

Nazilli Belediye zincir kıracak
TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, hafta sonu konuk olacağı Menemen FK maçıyla deplasman karnesini düzeltmek istiyor. Siyah-beyazlılar, dış sahada son 9 maçta sadece 1 kez kazanırken, bu süreçte 6 yenilgi ve 2 beraberlik alarak kendisini üst sıralara atma şansını kaçırdı. Son 9 karşılaşmada 22 puanlık bir kayıp yaşarken, sadece 5 puan kazandı. Ligde 38 puanla 13. sırada yer alan ve düşme potasının sadece 6 puan üzerinde konumlanan Aydın ekibi, Menemen'i gözüne kestirdi. Teknik direktör Mesut Toros, "Ligdeki iki maçlık galibiyet hasretini ve deplasmandaki olumsuz performansı Menemen maçıyla sonlandırmak istiyoruz" dedi.
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