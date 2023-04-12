Ne yaptın Bodrum

1. Lig'de Play-Off yarışı veren Bodrumspor, sahasında 2-0 öne geçtiği maçta Pendikspor'u elinden kaçırdı: 2-2. 14'üncü dakikada Gökdeniz'in pasıyla hareketlenen Kenan'ın bomboş ilerleyerek çektiği düzgün şut, tam direk dibine gitti ve ev sahibi ekip öne geçti: 1-0. 28'de Bodrumspor hücum hattı, kaptırdıkları topta rakiplerine pres yaptı. Tekrar geri kazanılan topu alan Gökdeniz, sert ve düzgün bir şutla takımını 2-0 öne geçirdi. 40'ta konuk ekip penaltı kazandı. Kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Ali'nin Thuram'a müdahalesinde VAR uyarısı geldi. Pozisyonu izleyen Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı gole çeviren Regattin farkı 1'e indirdi: 2-1. Maçın ilk yarısı bu skorla sonuçlandı.

İKİNCİ YARI OYUNDAN DÜŞTÜLER

69'DA Bodrumspor ceza sahası içerisinde ev sahibi ekibin iki oyuncusunun birbiriyle çarpışması sonucu top Kappel'in önünde kaldı. Tecrübeli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 2-2. 87'de Pendikspor'un kazandığı serbest vuruşu Aosman kullandı. İçeriye gelen sert orta Pendiksporlu oyuncuların dokunuşu sonucu ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç berabere bitti.

BODRUMSPOR 5'İNCİ KEZ SONUNU GETİREMEDİ

SÜPER Lig'e çıkma hesapları yapan Bodrumspor, bu sezon 5. kez bir maçta öne geçip 3 puanı hanesine yazdıramadı. Daha önce Adanaspor, Manisa FK (2 kez) ve Tuzlaspor maçlarında öne geçen Bodrum ekibi, bu karşılaşmalardan galip ayrılamamıştı. Yeşil-beyazlılar Pendik karşısında da 2 farkı koruyamadı.

GÖKDENİZ BAYRAKDAR BU MAÇTA DA GOL ATTI

Bodrumspor'un devre arasında Antalyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Gökdeniz Bayrakdar takıma müthiş bir katkı sağladı. Geçtiğimiz hafta Bolu deplasmanında hat-trick yaparak galibiyetin mimarı olan genç forvet, bu maçı da boş geçmedi. Gökdeniz, çıktığı 12 maçta 8 gol, 2 asistlik katkı sağlamayı başardı.