PFDK’dan ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), adeta ceza yağdırdı. Kurul, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 21 gün hak mahrumiyeti cezası ve 50 bin lira para cezası, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 4 maçtan men cezası ve 35 bin lira para cezası ile Galatasaray futbolcusu Mauro Icardi'ye 150 bin lira para cezası verdi. Özbek, Icardi ve Çebi açıklamaları nedeniyle ceza alırken, Belözoğlu, Galatasaray maçında hakeme yönelik sportmenlik dışı hareketi nedeniyle ceza yedi.

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