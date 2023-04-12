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Haberler Spor Uşak evinde fitili ateşledi

Uşak evinde fitili ateşledi

12.4.2023

Gazete

Uşak evinde fitili ateşledi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma savaşı veren AFC Kablo Kanalları Uşakspor, sahasında direkt rakiplerinden Balıkesirspor'u mağlup ederek fitili yaktı. Kalan haftalar öncesi Balıkesirspor ile arasındaki puan farkını beşe yükselten Uşak temsilcisi, camiasına umut aşıladı. Kastamonuspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikten sonra yedi maç galibiyete hasret kalan Aşigo bu süreçte 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sadece 2 puan toplayabilmişti. Uşakspor, 15 Nisan Cumartesi günü yine direkt rakiplerinden Pazarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Uşak bu maçı da kazanarak iyice rahatlamanın peşinde.
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