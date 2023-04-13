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Haberler Spor Altekma’dan buruk veda

Altekma’dan buruk veda

Efeler Ligi’nde geçen hafta küme düşen İzmir ekibi, son maçında dışarda F.Bahçe’ye yenildi

13.4.2023

Gazete

Altekma’dan buruk veda
ALTEKMA, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'na yenilgiyle veda etti. Geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyle matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen İzmir ekibi, dün İstanbul deplasmanında son maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya da yenildi. Burhan Felek Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-17, 25-17 ve 25-6 sonuçlandı. 25 maçta 5 galibiyet alabilen Altekma, buruk bir şekilde lige veda etti.
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