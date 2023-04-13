Altekma’dan buruk veda

ALTEKMA, AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'na yenilgiyle veda etti. Geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı yenilgiyle matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen İzmir ekibi, dün İstanbul deplasmanında son maçında Fenerbahçe HDI Sigorta'ya da yenildi. Burhan Felek Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-17, 25-17 ve 25-6 sonuçlandı. 25 maçta 5 galibiyet alabilen Altekma, buruk bir şekilde lige veda etti.

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